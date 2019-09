Szinte teljesen megvakult egy tinédzser, miután évekig élt sült krumplin és chipsen.

Helyrehozhatatlan látásvesztést szenvedett egy 17 éves bristoli fiú, miután éveken át szinte csak sült krumplit és burgonyaszirmot evett. A fiú 14 évesen került orvoshoz, mert fáradtnak és gyengének érezte magát. Az általános iskola után étrendjét kizárólag sült krumpli, chips, fehér kenyér és alkalmanként egy-egy szelet sonka vagy kolbász alkotta.

Az orvos akkor B12-vitamin hiányt állapított meg nála és étrend-kiegészítőket írt fel neki, ám a fiú nem tartotta be az utasításokat és nem is változtatott egyhangú étrendjén. Az Annals of Internal Medicine című szaklapban publikált esettanulmány szerint a fiú három évvel később a Bristoli Szemkórházba került, ahol előrehaladott látásvesztést diagnosztizáltak nála.

Kezelőorvosa, Denize Atan elmondta, hogy a fiú étrendjét továbbra is sült krumpli, burgonyachips, fehér kenyér és alkalmankénti sonka, valamint kolbász tette ki, és szinte egyáltalán nem fogyasztott gyümölcsöt és zöldséget.Atan szerint a fiú mindezt azzal magyarázta, hogy egyszerűen undorodik bizonyos textúrájú ételektől, csak a hasábburgonyáról és a chipsről érzi úgy, hogy meg akarja és meg is tudja enni.

Az orvosok számos fontos vitamin - köztük a B12 - és ásványi anyag hiányát állapították meg a fiúnál, aki nem volt sem kövér, sem sovány, de súlyos alultápláltsággal küzdött. "A csontjaiból kivesztek az ásványi anyagok, ami egészen megdöbbentő az ő korában" - jegyezte meg Atan.

A fiúnál olyan mértékű látásvesztést állapítottak meg, hogy hivatalosan vaknak számít. Atan szerint a fiú látását vakfoltok nehezítik, amelyek miatt nem tud vezetni, gondjai vannak az olvasással, a tévénézéssel és az arcfelismeréssel. "Ugyanakkor képes egyedül sétálni, mivel a perifériás látása megmaradt" - tette hozzá a szakember.

A fiú betegsége, a táplálkozással összefüggő látási neuropátia kezelhető, amennyiben időben diagnosztizálják. Ha azonban túl sokáig kezeletlen marad, akkor a látóideg axonjai elhalnak és maradandó károsodás alakul ki. Atan szerint a fiúéhoz hasonló esetek nem gyakoriak, ugyanakkor a szülőknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a gyerekük túlságosan válogatós, ezért érdemes ilyenkor szakértői segítséget kérni - írja az MTI.