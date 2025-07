Victoria Beckhamet nem hívták el a hétvégi Spice Girls esküvőre

A hétvégén egy álomesküvő keretében egybekel Mel B (Melani Brown) és korábbi fodrásza Rory McPhee a Szent Pál-székesegyházban. A ceremóniára számtalan híresség is hivatalos, azonban két sztár neve feltűnően hiányzik a vendégek listájáról.Ők nem mások, mint a Spice Girls két tagja Victoria Beckham és Geri Halliwell. A kihagyásuk már csak azért is furcsa, mert a világhírű csajbanda többi tagja hivatalos az esküvőre, és ott volt Mel B 50. születésnapi buliján is, amelyet május végén tartott. Geri és Victoria azonban azt az eseményt is kihagyta.

Victoria Beckham és Geri Halliwell nem kapott meghívást Mel B hétvégi esküvőjére

Victoria Beckham és Mel B jó kapcsolata állítólag töretlen

Victoria Beckham egyik ismerőse arról beszélt a Mirrornak, hogy nem arról van szó, hogy a két Spice Girls tag összeveszett volna egymással, vagy haragudnának egymásra valamiért, pusztán Victoria nem érne rá a hétvégén elmenni az esküvőre a kötelezettségei miatt. Azt viszont nem cáfolta a forrás, hogy nem kapott meghívót az esküvőre az üzletasszony.

Victoriának már régen leszervezett külföldi utazásai vannak a hétvégére, ezért nem is tudna részt venni az esküvőn. Imádja Melt, és az igencsak különböző karrierútjuk ellenére is jól kijönnek egymással. Egyszerűen csak most nem férne bele az időbeosztásába egy egésznapos hétvégi program.

- nyilatkozta a bennfentes, aki azt sem tagadta, hogy Victoria májusban nem látogatta meg a barátnőjét a születésnapján.