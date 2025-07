Tök pucér fotón pózolt Will Smith - Most te is megnézheted a legendás képet a színészről

A Vadnyugat, amelyet Barry Sonnenfeld rendezett, anyagilag ugyan nem bukott meg, de szakmailag és kritikai fogadtatás szempontjából csalódás volt. Smith egy 2021-es GQ-interjúban maga is úgy nyilatkozott, hogy ez volt pályafutása egyik legrosszabb döntése. „A Vadnyugat szálka a szememben” – fogalmazott nevetve. Hogy miért? A film különösen jelentős helyet foglal el Smith karrierjében azért is, mert a színész visszautasította a Mátrix főszerepét, hogy elvállalja a Vadnyugatot. Ezt a döntést, sokan azóta is a modern hollywoodi filmválasztások egyik legnagyobb melléfogásaként tartják számon.