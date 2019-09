A Mobilmánia zenésze, Gamsz Árpád csúnyán megsérült, ami miatt ki is kellett hagynia a legutóbbi koncertet. Zeffer András alapító és Vikidál Gyula tartotta a frontot.

Zeffer András, a Mobilmánia alapítója tudatta a hírt, hogy a zenekarvezető billentyűs csúnya sérülést szenvedett, ezért nem is lehetett ott a banda legutóbbi fellépésén.