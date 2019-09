A színésznőnek a csigolyái sérültek, és a gerincprobléma, illetve a krónikus fájdalom miatt beavatkozásra volt szükség. "Néhány hónappal ezelőtt említettem, hogy sürgős műtétre volt szükségem, ellenkező esetben a bénulást kockáztattam volna" - írta pár nappal ezelőtt Instagram-oldalán Ruby Rose.

Az eset egyébként azért került újra elő, mert a színésznő felvetette a műtétet, amit most egy vágott verzióban, de meg is osztott közösségi oldalán. Az időzítés persze nem véletlen, valószínűleg a közeledő premier (október 6.) időpontja is közrejátszik. A műtét egyébként jól sikerült, ha a részletekre is kíváncsi vagy, a videóban megnézheted, de csak akkor kattints, ha bírod nézni az ilyesmit.