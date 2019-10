"Kedden Budapestre utaztunk az első érdemi tárgyalásra. Végigmentünk tematikusan az összes szálon. Van jó pár dolog aminek teljesülnie kell a magyarországi kezeléshez. Ilyen pl. az OGYÉI engedély, a Hungaropharma tevékeny részvétele ami által a gyakorlatban is ide kerül a Zolgensma,mely rendkívül kényes gyógyszer. Szállítani csak -70fokon lehet. Aztán sok sok szerződés és jogi nyilatkozat melyeknek kidolgozása szintén folyamatban van. Az általunk felkért orvoscsoport hozzáállása példás! Kizrólag a fent leírt procedúrák függvénye a hazai kezelés. Csak ezért nem mondhatja még ki senki, hogy igen ők fogják beadni a Zolgensmat. Rajtuk ez már nem fog múlni" - írta a kis Zentének alakult Facebook-csoportban az édesanya, aki eddig is minden követ megmozgatott kisfia gyógyulásáért.

Krisztina azt is elmesélte, hogy a kezelés legelső lépésének számító vérvétel is megtörtént, bár kisfia nagyon nehezen bírja a vérvételeket, így ez a mostani is krokodilkönnyekkel járt: "Ma korán reggel megtörténtek a vérvételek, vizsgálatok. Amszterdamból érkezett a speciális teszt egy különleges dobozkában. Fontos elmondanom, hogy ez a vérteszt már a csomag része, tehát azok eshetnek át rajta akik már a "célegyenesben" vannak. Ettől függ, hogy működik-e a génterápia vagy sem. Ezt csak azért írom le hogy ne kezdje el senki piszkálni azokat akik még csak most gyűjtenek, hogy legyen meg nekik is a vizsgálat. Igazából értelme sem lenne, mert a szervezet pillanatnyi állapotát mutatja, és mindössze 4hétig érvényes az eredmény, tehát a vérvételt követő 30napon belül meg kell kapnia Zolgensma kezelést a gyermeknek. Ha ez nem történik meg újra szükség van az összes vizsgálatra!

Zente egyébként híresen rossz alanya a vérvételeknek. Kifejezetten problémás nála vénát találni. Ma is közel egy órányi küzdelem után sikerült hozzájutni a több kémcsőnyi vérhez. Nagyon sírt, utána is vigasztalhatatlan maradt, addigi sírt amíg el nem aludt szegénykém. Végül vidáman ébredt és láthatóan mindenkinek megbocsátott , mert boldogan, mosolyogva nyúlt a nővérke felé és kérte hogy vegye az ölébe."