Október 11-13 között tartja az Amerikai Klinikai Onkológusok Társasága az Átütő új fejlesztések az onkológiában című konferenciáját, ami olyan új területekkel foglalkozik, mint például a mesterséges intelligencia orvosi alkalmazása. Idén a konferenciát Bangkokban tartják, de van magyar vonatkozása is, hiszen az Oncompass Medicine Hungary Kft. kutatói a szervezők különdíjának támogatásával a tudományos programban mutatják be azt a speciális orvosi szoftverüket (Realtime Oncology Treatment Calculator), amelynek segítségével a kezelőorvosok a daganatos betegek számára a daganatukban lévő egyedi génhibák alapján tudják személyre szabottan kiválasztani a legjobb célzott kezeléseket.

A hazai fejlesztésű szoftver, már az Európiai Unióban regisztrált orvosi eszköz, jelenleg 1200 hatóanyagból választja ki a legindokoltabb kezeléseket 24 000 orvosbiológiai szabály alapján. A rendszer a betegek precíziós onkológiai állátásának teljes folyamatát támogatja. A szoftver fejlesztése csatlakozik a Nemzeti Innovációs Onkogenomikai és Precíziós Onkoterápiás programhoz.

A most bemutatott rendszer tartalmazza a program több elemét és azokat a frissen kifejlesztett modulokat is, amelyeket az Oncompass Medicine Hungary Kft. egy most lezárult projekt keretében fejlesztett ki.

A projekt során olyan szoftver modulok fejlesztése valósult meg, amelyeket a molekuláris patológiai laboratóriumok és a molekuláris diagnosztikai laboratóriumok használhatnak arra, hogy vizsgálataik eredményeit standardizált és minőségbiztosított formában vigyék be a kollektív orvosi döntéstámogató rendszerbe. Ezek a modulok a molekuláris diagnosztika során leggyakrabban alkalmazott módszerek, a gének számát meghatározó FISH (fluoreszcens in situ hibridizáció), gének által kódolt fehérjék mennyiségét meghatározó IHC (immunhisztokémia) valamint a DNS mutációit detektáló NGS (újgenerációs szekvenálás) vizsgálatokból származó eredményeket integrálják a Calculatorba.

A fejlesztés jelentősége az, hogy ennek eredményekében többféle molekuláris diagnosztikai módszerrel és több helyen végzett vizsgálati eredményeit egységesen lehet felhasználni a legindokoltabb terápia kiválasztásához.

A fejlesztés további jelentősége az, hogy a beteg Calculatorban megtalálható adataihoz automatikusan, adatvesztés és hibalehetőség nélkül hozzáadódjon egy-egy új vizsgálat eredménye. Mivel a laboratóriumok közvetlenül a döntéstámogató rendszerbe viszik be az eredményeket, a rendszer garantálja, hogy azok eredménye nem kerülheti el az orvos figyelmét a személyre szabott kezelés kiválasztása során.

A harmadik nagyon fontos eredmény az, hogy a különböző laboratóriumukban végzett vizsgálatok eredményei jobban összehasonlíthatók és ezáltal egységes, valós tapasztalatokból tanuló rendszerek kialakítására van lehetőség.

A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Az Oncompass Medicine Hungary Kft. a GINOP-2.1.1-15-2015-00509 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása program keretében 184.033.927,- HUF vissza nem térítendő támogatást kapott. A projekt támogatás aránya: 50,51 % volt. A projekt 2017. április 01 – 2018. december 31. között Szegeden valósult meg.