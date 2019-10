Ősszel, a fűtési szezonban egyre nagyobb a különbség a kinti és benti hőmérséklet között. Ez kedvez a páralecsapódásnak a falakon, ami kiváló táptalaj egy rosszindulatú betolakodó, a penész számára, ami kellemetlen szagával és fekete-zöld foltokkal hívja fel magára a figyelmet. Mindez különösen igaz, ha valaki sok vizet használ, és csak esténként szellőztet egy keveset. De miért is ekkora gond, ha felüti a fejét a lakásunkban?

Beteggé tehet a penész

A penész jelenléte kifejezetten egészségromboló: allergiákra hajlamosít, irritálja a nyálkahártyát, orrfolyást és tüsszögést okozhat. Legyengült immunrendszer esetén betegségeket is kiválthat, vagy épp rosszabbíthatja a már meglévőket. Különösen a légzőszervi betegségekben, például asztmában szenvedőknek veszélyes a jelenléte, de súlyos tüdőbetegségeket is előidézhet.

A legrosszindulatúbb élősködő a fekete penész, ami a legerősebb mérgek egyikét termeli. Ez az agresszív gombafaj mikrotoxinokat választ ki a spórákon keresztül. Az emiatt jelentkező tünetek listája igen hosszú lehet: fejfájást, halláskárosodást, krónikus köhögést, de akár személyiségzavart is kiválthat. A legkisebb mennyiségben is mérgező, toxinja idegrendszeri károsodást vagy akár halált okozhat. Ez a gyilkos faj elsősorban nyirkos helyeken tenyészik, mint a fürdő, konyha, szuterén vagy pince, és a padlás egyes részei.

Hogyan szabaduljunk meg a betolakodótól?

Ahhoz, hogy leszámoljunk az ellenséggel, nem árt, ha először alaposan kiismerjük! A penész egy gomba, a gomba pedig spórák útján terjed a levegőben, amik bárhol előfordulhatnak. Ennek elkerüléséhez első és legfontosabb a pára csökkentése: ezt elérhetjük jó szellőztetéssel, és azzal, ha a falakat nem takarjuk le vagy fedjük be. Régebbi házaknál gondot jelenthet a szigetelés hiánya is, amit ennek pótlásával tudunk kezelni. Sőt, gombagátló, gombaölő falfestékeket is érdemes bevetni a penész ellen.

Íme, néhány profi tipp az otthoni megoldásokhoz!

A fa nyílászárók - a műanyag, szellőzőrács nélküli ablakokkal szemben – általában megfelelő szellőzést, lélegzést nyújtanak a lakás belterének. Alkalmazzunk párátlanító, páramentesítő berendezéseket! Ezek akár napi több liter vizet is ki tudnak vonni a légtér levegőjéből, csökkentve a penészedés esélyét. A folyamatos temperáló fűtés is sokat segíthet, így kevésbé alakulhat ki páralecsapódással járó hőingadozás. Nagyobb felújítás esetén fontos a megfelelő szigetelések kialakítása! Ezzel párhuzamosan szükség van megfelelő és rendszeres szellőztetésre is, ami szellőztető rendszer segítségével is történhet.