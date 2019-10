Habár korábban is hallottunk már két vaginával élő nőkről , meglehetősen ritka rendellenességről van szó, amit ráadásul nem is olyan egyszerű észrevenni.

A brit Elizabeth Amoaa már egy kislánynak is életet adott, sőt már ő is öt éves volt, amikor kiderült, hogy a 36 éves nő ezzel a furcsa rendellenességgel született. Elizabethnek ugyanis két méhe és két hüvelye is van.

Hiába járt kifejezetten sokszor nőgyógyásznál, csak annyit állapítottak meg nála, hogy a hüvelye és a méhszája állandó gyulladásban van, ami miatt lehetséges, hogy soha nem eshet teherbe. Elizabeth ma már egy kilencével kislány boldog édesanyja, habár második terhessége 2017-ben sajnos vetéléssel végződött. A ritka születési rendellenességgel élő nő ma fiataloknak tart előadásokat egészségtudatosságról és természetesen saját tapasztalatairól.