A diagnosztizált cukorbetegek 4 százaléka I-es, 96 százaléka II-es típusú diabéteszben szenved. Amíg korábban az idősek betegsége volt a II-es típusú cukorbetegség, az utóbbi években egyre gyakrabban jelenik meg a negyvenes korosztályban, sőt egyre több fiatalnál is diagnosztizálják, sokaknál már csak valamilyen szövődmény megjelenésekor derül ki. Évente 3600 beteg lábát kell amputálni a cukorbetegség következményeként, továbbá minden harmadik cukorbeteg szemészeti szövődménytől, a diabétesszel élők 30 százaléka pedig a cukorbetegség okozta idegkárosodástól szenved.Még óvatos számítások szerint is 2027-re a magyar lakosság 20-70 év közötti korosztályában már minden tízedik ember cukorbeteg lesz!

A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének (CEOSZ) egyik fő célja az edukáció, a figyelem felhívása a diabéteszre. A Szövetség 2018-as felmérése azt mutatja, hogy bár az emberek sokat tudnak az egészséges és követendő életmódról, azonban a motiváció a cselekvésre mindaddig hiányzik, amíg nem születik meg a cukorbetegség diagnózisa.

Örömteli, hogy az évek óta tartó különböző figyelemfelhívó kampányok, események és a média segítségével a lakosság egyre inkább tisztában van azzal, hogy a cukorbetegség egy valós és fenyegető probléma, azonban a megelőzésben, valamint a kezelésben való részvétel tekintetében a betegeknek még rengeteg tennivalójuk van. Sajnos a betegség kiderülése után sem tesz meg mindent az egészsége érdekében az emberek többsége, pedig kizárólag így van lehetőségük a szövődmények elkerülésére és egy valóban jó minőségű élet kialakítására. Ebből is látszik, hogy nem lehet eleget beszélni a diabéteszről – mondja Füzesi Brigitta a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke.

A CEOSZ 2019. november 9-én 9:30-tól 14:00-ig várja az érdeklődőket a budapesti Lurdy Rendezvényközpontban az ország egyik legnagyobb, kimondottan cukorbetegségre fókuszáló, laikusoknak szóló ingyenes eseményére, ahol az edukáció mellett az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás is előtérbe kerül.

A programok során kiemelt figyelmet kapnak a cukorbetegség különböző szövődményei – úgy, mint a végtag amputáció, valamint a szemkárosodás és a vakság –, amelyek megelőzhetők lennének a rendszeres szűrővizsgálatok által. A látogatók többek között perifériás érvizsgálaton és szemészeti vizsgálaton is részt vehetnek, valamint a helyszínen egy szűrőkamion is jelen lesz Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának keretében. Ezeken felül pedig szórakoztató programok is várják az érdeklődőket.