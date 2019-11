Mi a közös Einsteinben és Mark Twainben, és mellettük még számos világhírű tudósban, zenészben, íróban, akik különböző korokban és országokban születtek? Mindannyian koraszülöttek voltak, de ledolgozták a hátrányukat, és a világtörténelem legismertebb alakjai lettek. Magyarországon ma minden 10. gyermek koraszülöttként jön a világra, azaz a terhesség 37. hete előtt születnek. Nem is gondolnánk, hogy a legnagyobb tudósok közül mennyien voltak koraszülöttek. Kis súllyal, korán születtek, mégis túlélték az évszázadokkal ezelőtti körülményeket és kreativitásukkal, tudásukkal beírták magukat a történelembe. Nézzük, kik a leghíresebb koraszülöttek!

Johannes Kepler (1571-1630)

A német asztrológus és matematikus egyes becslések szerint 160-as IQ-val rendelkezett. Csupán hét hónapos korában látta meg a napvilágot, így nemcsak testileg, de szellemileg is rendkívül gyengének látták és vélték. Ahogyan nőtt és erősödött, intellektusával kiemelkedett a többiek közül. Ő lett a kora modern kori csillagászat úttörője, nevéhez fűződik a bolygómozgás törvényeinek leírása.

Mark Twain (1835-1910)

Két hónappal korábban, 2,2 kilogrammal született a Huckleberry Finn kalandjai szerzője. Környezete nem jósolta, hogy ilyen kistermetűként életben marad.



Victor Hugo (1802-1885)

Habár nincs bizonyítva, hogy koraszülött volt, a születési körülményeit leírva következtethetünk rá, hogy korábban és gyengébben érkezett, mint számítottak rá. Édesanyja úgy írta le, hogy „nem hosszabb egy késnél". Ráadásul az asztalostól - aki a bölcsőt is készítette - egy koporsót is rendeltek. Később Alexander Dumasnak is megemlítette, hogy 15 hónapos korában még nem tudta felemelni a fejét.

Stevie Wonder (1950- )

34 hetesen született a 25 Grammy-díjas zeneszerző, zongorista és énekes. Stevie Wonder vaksága is korai születésének egyik következménye, a látásért felelős ideghártya érhálózata nem tudott rendesen kifejlődni.

Sir Isaac Newton (1643-1727)

A világ egyik legnagyobb tudósa alig volt több mint egy kiló születésénél, és nem jósoltak neki többet pár óránál. Ő azonban leküzdötte a hátrányát, és később leírta a gravitáció (tömegvonzás) törvényét.

Albert Einstein (1897-1955)

Édesanyja állítólag megijedt, hogy mennyire nagy és furcsa formájú az újszülött feje. Később szellemi képességei miatt aggódtak, hiszen a kis Einstein később is kezdett el beszélni, és kilenc éves koráig nem beszélt folyékonyan. Ennek ellenére éltanuló volt, és lenyűgözően gyorsan fejlődött a kezdeti nehézségek után.