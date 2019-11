A cukorbetegség egy anyagcsere betegség, legjellemzőbb tünete, hogy megemelkedik a vércukorszint. A normál, éhgyomorra mért vércukorszint határértéke 6 mmol/l. A betegség akkor alakul ki, ha a szervezetben megszűnik vagy csökken az inzulintermelés, illetve ha az inzulin nem működik megfelelő hatékonysággal.

A Diabétesz Világnap logója egy kék kör, ami egyben a cukorbetegség nemzetközi jelképe is. Ez a logó egy szimbólum, amely cukorbetegséggel küzdők közösségét jelképezi.

Alapvetően két típusa van a cukorbetegségnek, az egyik az 1-es, a másik a 2-es típus. Ezen kívül beszélünk még terhességi cukorbetegségről, ami egyre gyakoribb, a 2-es típusú diabétesznek egyfajta előfutára.

1-es típusú diabétesz - egy életen át tart

Az 1-es típusú cukorbetegség inkább a gyermekeket és a tinédzsereket érinti, de fiatal felnőtteknél is megjelenhet. Harmincéves kor felett már ritkán alakul ki. Az érintettek általában nem elhízottak, de ez nem alapszabály, első ránézésre sem a kor, sem a testsúly alapján nem lehet megállapítani, ki melyik típusba tartozik.

Az 1-es típusú diabéteszesek úgynevezett inzulinhiányos betegek, náluk sokkal gyakrabban fordulnak elő súlyosabb tünetek, mint a 2-es típusnál. Ha nem kapnak időben inzulint, nagyon gyorsan rossz állapotba, akár kómába is kerülhetnek. Mint megtudtuk, ennek a típusnak két fajtája van: az egyik az autoimmun, a másik az úgynevezett idiopátiás, azaz ismeretlen eredetű. Az előbbi a gyakoribb, a betegség elején a vérből ki lehet mutatni a betegségért felelős antitesteket. Az 1-es típusú cukorbetegek jellemzően életük végéig inzulinra szorulnak, ez alól egyedül akkor mentesülnek, ha van mód hasnyálmirigy-transzplantációra.

Az 1-es típusú cukorbetegség esetében a beteg sokat iszik, gyakran és sokat vizel, emellett fogyni kezd, pedig sokat eszik. Ez azért van így, mert a szervezete nem tudja hasznosítani a szénhidrátot.

Tudtad? - a világban 10 másodpercenként hal meg valaki cukorbetegséggel kapcsolatos szövődmény miatt?

- Magyarországon egy év alatt 3658 embernek kellett amputálni a lábát cukorbetegség következtében?



2-es típusú diabétesz – visszafordítható a folyamat

A 2-es típusú cukorbetegség általában idősebb korban alakul ki, főleg elhízottaknál, illetve nem túlsúlyos, de inzulinrezisztens felnőtteknél. A diabétesznek ez a típusa azonban ma már gyermekeknél is egyre gyakoribb, ami komoly probléma, mert rendszerint a gyerekkori elhízás szövődménye.

A 2-es típusú cukorbetegség felismerése idején inzulinkezelésre rendszerint még nincs szükség, első körben elég az életmódváltás, elegendő a diétára és testsúlyra, a testmozgásra való odafigyelés. Emellett metformin hatóanyagú gyógyszerek adása jön szóba, ebből a típusból már nagyon sokféle elérhető. Ha az életmódváltás és kezelés hatására a testsúly jelentős mértékben csökken, a 2-es típusú cukorbetegség vissza is fejlődhet egy korábbi pre-diabétesz stádiumba, ami hatalmas különbség az 1-es típushoz képest, amelyből nincs visszaút.

Fontos a megelőzés A cukorbetegség megelőzésében fontos a finomított szénhidrátok csökkentése, a rendszeres testmozgás és a változatos étrend: hal, szárnyasok, gyümölcs, zöldség, rostok.

A 2-es típusú cukorbetegség alattomos betegség, gyakran csak akkor veszik észre, amikor már kialakultak a szövődményei. Például szemvizsgálatnál, vagy a vesefunkció romlása miatt, amikor a háttérben meghúzódó diabétesz már évek óta fennáll.

A cukorbetegség leggyakoribb szövődményei - látásromlás, súlyos esetben vakság

- szív- és érrendszeri problémák

- a láb ereinek és idegeinek károsodása

- veseelégtelenség

Egyre gyakoribb gyermekek körében is a 2-es típusú cukorbetegség

Az okok között a helytelen táplálkozás és táplálás jelentős szerepet tölt be. Tízből négy szülő már 1 éves kora előtt rendszeresen ad cukrozott ételt vagy italt a gyermekének, 1 éves kor felett pedig szinte kivétel nélkül minden kisgyerek kap naponta cukros édességet. Minden tizedik, félévesnél fiatalabb baba potenciálisan túlsúlyos, 5%-uk pedig elhízott – mindez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a népbetegségnek számító 2-es típusú cukorbetegség már nem csak a felnőttek, de a gyerekek körében is egyre gyakoribb.

Bár a betegségre való hajlam sok esetben öröklődik, a hajlamosító tényezők között fontos kiemelni a helytelen táplálkozást, a mozgásszegény életmódot és az ezek következtében kialakuló elhízást. A szülők felelőssége kulcsfontosságú az egészséges étkezési szokások kialakításában, hiszen sok esetben azokhoz az ételekhez nyúlunk a felnőtt életünkben is, amelyeket gyerekként megszerettünk.

A betegség megállapításához vérvétel szükséges, amit legalább egyszer meg kell ismételni, laboratóriumban kell kiértékeltetni. Az ujjbegyes vércukorszint-mérés akkor számít sokat, amikor a laboreredmények alapján már biztosan fölállították a diagnózist. Az otthoni mérés a mindennapokat teszi könnyebbé, segíti, hogy a beteg jól szervezhesse életét, be lehessen állítani a gyógyszer, illetve az inzulin adagolását. A mérés gyakorisága a betegség súlyosságától függ, de szerencsés minél gyakrabban ellenőrizni a szinteket, mert abból derülhet ki, hogy a szervezet hogy reagál az egyes élelmiszerekre. Panasz esetén mindenképpen mérni kell a vércukorszintet, emellett javasolják, hogy a cukorbetegek reggel, éhgyomorra is szúrják meg az ujjbegyüket. Van, akinek naponta többször, minden nagyobb étkezés előtt és után át kell esnie ilyen teszten, és van, akinek éjszaka is.