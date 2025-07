Suri Cruise lehet a Z generáció legújabb divatdiktátora: ezek a legikonikusabb outfitjei

A stílus természetesen egyénenként változik, de általánosságban elmondható, hogy a generációk között hatalmas különbségek mutatkoznak – még az öltözködésben is. A Z generáció gyakran „furcsának” titulált divatja kifejezetten izgalmas, és mindig öröm, ha egy-egy híresség is képviseli ezt az irányzatot. Most Suri Cruise került a figyelem középpontjába, akit nemrég egy hétköznapi, mégis karakteres street style szettben kaptak lencsevégre – nem csoda, hogy sokak szerint igazi stílusikonná érett.

Suri Cruise Z generációs outfitjei

Forrás: Northfoto

Az új Z generációs ikon: Suri Cruise

Z generációs csajok, figyelem, mert külföldi sztár hírekkel jövünk! Suri Cruise kiköpött mása édesanyjának, Katie Holmesnak, aki önmaga is egy trendteremtő személynek számít. Kora tavasszal Katie Holmes új frizurájával pezsdítette fel a divat- és beautyvilágot. Suri híres édesanyjával nagyon jó kapcsolatban van, ellenben édesapjával, Tom Cruise-zal egyáltalán nincs kapcsolata, sőt a sztárgyerek nevet is szeretne váltani.

Suri Cruise 2022-ben

Forrás: Northfoto

Suri Cruise most 19 éves,a Carnegie Mellon Egyetemen tanul, és máris egy stílusikon. A kötött pulcsi és a boxeralsó páros egy örök kedvenc kombója a Z generációs divatnak, és ezt tökéletesen megalkotta Suri is.

Suri Cruise nyári outfitje

Surit 2025. július 9-én kapták lencsevégre ebben a tökéletesen Z generációs outfitben. A laza stílusa megmutatja, hogy ő nem próbálkozik, hanem zsigerből tudja, mit viseljen. Suri egy egyszerű fehér topot, mintás lenge szoknyával párosított, amit hosszú színes zoknival, chunky sneakerrel és természetesen az elengedhetetlen vezetékes fülhallgatóval koronázott meg.

Suri Cruise egyedi z generációs stílusa

Forrás: Northfoto

Reméljük a jövőben többet láthatjuk Suri Cruise-t, mert látszik, hogy különös érzéke van a divathoz és a stílushoz.