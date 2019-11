Béres Ilona színésznő március óta nem lépett színpadra egészségi állapota miatt, most elárulta, hogy van.

Béres Ilona színésznő márciusban jelentette be, hogy egy darabig nem léphet színpadra, és azóta sem láthatták őt a nézől. Állapotáról pletykák kedztek terjedni, azt is terjesztették róla, hogy rákos. Most megelégelte a színésznő a hazugságokat, és elmondta, hogy van.