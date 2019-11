Halála előtt hat hónappal készült Freddie Mercuryról az utolsó videó, aki akkor már nem tudta leplezni, mennyire beteg. Rosszullétei ellenére azonban mindvégig alkotott, így vállalta a videoklipforgatást a These Are The Days Of Our Lives című dalhoz is.

A Mirror arról ír, hogy Mercury a halála közeledtével igyekezett zenekarával annyi dalt felvenni, amennyit csak lehetséges volt, hogy amikor ő már nem lesz, akkor is tudjon miből slágert gyártani Brian May, Roger Taylor és John Deacon.