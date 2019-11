Elképesztő tévedés történt az Amerikai Egyesült Államokban nemrég. Történt ugyanis, hogy egy egészséges páciensen hajtottak végre vesetranszplantációt tévedésből. A hibát a Virtua Our Lady of Lourdes kórház is elismerte, ahol a műtétet végezték. Mint mondták, aznap két ugyanolyan nevű és azonos korú férfi is feküdt a kórházban és összekeverték őket. A tévedésre egy nappal a műtét után jött rá egy nővér.

A kórház egyik vezetője, Reginald Blaber elmondta, jelenleg is tart a vizsgálat az ügyben és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ilyen soha többé nem fordulhasson elő a jövőben.

Szerencsére mindkét férfi jól van, a tévedésből megműtött páciens szervezete befogadta az új szervet, és pár nappal később a vesebeteg férfi is áteshetett a transzplantáción – számolt be róla a New York Post.