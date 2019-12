Ahogy a Life.hu is végig követte, az országos öszefogás után több héttel ezelőtt megkapta Zente a 700 millió fotintos Zolgensma kezelést. A kisfiú jól van, erről édesanyja számol be időről időre a Facebookon. Sőt, nemrégiben - ugyan karantén körülmények között - adventi fotózáson is részt vett .

"Advent második vasárnapja van. Az első a hitről szól, a mai a második pedig a reménység. Minden szimbolikáját magáénak érzem. Hitünk volt és van -Nektek is! Most reménykedünk a legjobbakban -Ti is velünk együtt" - írta többek között a közösségi oldalra Zente édesanyja, és fotókat is mutatott a csöppségről.