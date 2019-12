Néhány napig biztosan kórházban lesz a 98 éves Fülöp herceg. Nagy ijedtséget okozott a bevonulása, de a hírek szerint orvosa tanácsára vonult be. Természetesen közleményt is adtak ki, hogy elkerüljék a találgatásokat. Abban az áll, hogy a herceg állapotát egy korábbi betegsége miatt vizsgálják most, ezért kap kezeléseket - írja a Daily Mail.