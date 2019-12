" Akaraterő. Ilyen a szín tiszta, őszinte akarás. :) Látni nap mint nap, ahogy egy picike ember hogyan küzd egyszerre felemelő és hátborzongató. Viszont ő nem foglalkozik szerencsére azzal mit gondolok én, vagy bárki más. Persze a dicséret az jár és a siker mellett ez is boldoggá teszi. Igaz, milyen fura, nem is kell túl sok a boldogsághoz?! :) Három részből áll a ma esti videó. Az első része az ami számomra a legnagyobb boldogság, és nagy teljesítmény. Zentével amikor ül és nincs rajta fűző gyakran megtörtént, hogy ha elfáradt és egy távolabbi játékért hajolt, rádőlt a lábaira. Gyakorlatilag félbe csukta magát. Innen képtelen volt újra felüli. Nem volt hozzá elég ereje. Ilyenkor rendszerint sikított, hogy valaki segítsen. Az elmúlt napokban arra lettem figyelmes, hogy direkt veszi fel ezt a kényelmetlen pózt, akár százszor is és próbál belőle visszaülni.

Tegnap pedig sikerült!!!! Azóta egyszerűen megy neki. Élvezi! Csak gyakorol és gyakorol!" - írta többek között a videóhoz Zente édesanyja, aki azt is felvette, ahogy kisfia "Vígan nyújtogatja az ég felé" pici lábacskáit. "Közel 2 hete lezajlott a 7. Spinraza kezelés. NÉLKÜLÜNK! Ami azt jelenti, hogy ezentúl minden fajta nagy és kicsi fejlődés a génterápiának köszönhető, úgyhogy innentől igazán izgalmas!" - tette hozzá.