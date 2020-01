Szinte hihetetlen, mekkora kárt tud okozni a szervezetünkben a stressz: a szív- és érrendszert is kikészíti, de hormonális zavarokhoz is vezethet. Érdemes mindent megtenni azért, hogy elkerüljük, vagy hamar le tudjuk nyugtatni magunkat, egy-egy komolyabb szituációban. Az ünnepek előttire kifejezetten igaz a fokozott stressz, de utána is oda kell fogyelnünk magunkra.