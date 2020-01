"Csodák léteznek, de nem az esetemben, a gyógyulásom esélye nulla. Bármennyire is szeretném, nem tudnak meggyógyítani, csupán az életminőségemen lehet javítani. Amit lehet, megteszek. Nagyon sok gyógyszert szedek. Amikor szükséges, vizsgálatra is megyek" – nyilatkozta a Blikknek Wichmann, akit családtagjai, barátai, versenyzőtársai, és az egykori tanítványai is segítik, amiben csak lehet.

"Rengeteg szeretetet kapok, ami nagyon jólesik. Elmondani sem tudom, hogy ebben a nehéz helyzetben ez milyen sokat jelent" – fogalmazott.

A sportolónál 2017-ben diagnosztizáltak rákot: gyomorfájással ment orvoshoz, később kiderült, a daganat áttéteket képzett.

„Mindent elkövettek, mindenben segítették a terápiám sikerét, bár az egyre szaporodó rák jelentős előnyhöz jutott. És nem érte be a vastagbéllel, ráment a májra, tüdőre. Ezeket 2017 őszére diagnosztizálták" – mondta Wichmann Tamás akkoriban.