A felfázás vagy hólyaghurut tünetei közé tartozik a gyakori és sürgető vizelési inger, az égő, gyakran csípő érzéssel párosuló vizeletürítés, vagy épp ellenkezőleg, erős késztetés produktum nélkül. A felfázás egy kellemetlen és gyakran félreértelmezett, sőt, elhanyagolt betegség, amit gyakran éppen azért veszünk félvállról, mert rengeteg tévhit övezi. Ezeket fogjuk most lerombolni!

Tévhitek a felfázásról

1. A felfázás az altest meghűlése

Ez csak egy részben igaz megállapítás, mivel a hideg padlón való mászkálás csak a kialakulásban játszhat szerepet, ugyanis a hólyaghurut, vagy ahogy a köznyelvben elterjedt, a felfázás valójában bakteriális fertőzés.

2. Kizárólag hideg időben lehet felfázni

Az imént taglalt betegséget leggyakrabban az E. coli baktérium okozza, így tehát kialakulása nem függ évszaktól. Mégis észrevehető, hogy általában késő ősszel és télen tapasztaljuk. Ennek oka egyszerű: a kihűlt medencetájék védekezése a kórokozókkal szemben meggyengül, ehhez hozzájárul még az is, hogy a hideg időben – megfelelő vitaminpótlás hiányában – az immunrendszer védekezőképessége legyengül.

3. Felfázni szinte csak a nők tudnak

Ez természetesen nincs így, mégis sokkal több nő tapasztalja meg élete során ezt a betegséget. A férfiakéval szemben a női medencetájéki szervek sokkal érzékenyebbek, továbbá a nők esetében a húgycső is rövidebb, így például elég, ha megbomlik a hüvelyflóra egyensúlya, emiatt elszaporodnak a baktériumok, és máris kialakulhat a hólyaghurut, azaz a felfázás. Baktériumok egyébként a szexuális aktus során is könnyen a húgycsőbe kerülhetnek. Az ösztrogénszint-csökkenés szintén hajlamosító tényező lehet, mivel emiatt gyengül a húgyúti hámszövet védekezőképessége is.

4. A férfiakon csak átfut a felfázás

Bár férfiaknál valóban ritkábban alakul ki hólyaghurut, de súlyos szövődményei lehetnek. Ez a bakteriális fertőzés a húgycső és a húgyhólyag mellett ugyanis érintheti a mellékheréket, az ondóhólyagot és a prosztatát is.

Láthatjuk tehát, hogy a felfázással kapcsolatban még ma is tévhitek élnek a köztudatban, de Te most már a legjelentősebbekről tudod az igazságot!