Az edinburgh-i Queen Margaret University kutatása szerint a D-vitaminos kiegészítők segítségével jelentősen csökken a szívbetegségek kockázata, ráadásul a vitaminnak köszönhetően edzéseink is hatékonyabbá válhatnak.

A D-vitamin segít a vér kalcium- és foszfát szintjének rendezésében, ami a csontok és a fogak egészsége szempontjából elengedhetetlen. Ez a vitamin elsősorban az olajos halakban és a tojásban található meg, de a táplálkozás önmagában véve a legtöbbször nem fedezi a D-vitamin-szükségletet.

Korábbi kutatások már igazolták, hogy a D-vitamin blokkolja a stresszhormonként is ismert kortizol termelésében szerepet játszó enzimet, a legújabb kutatás során pedig arra is fény derült, hogy a D-vitamin gátolja a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását, és az edzéseinket is hatékonyabbá teszi.

A kutatás során a szakértők tizenhárom egészséges felnőttnek adtak napi 50μg D-vitamint két héten át, míg a kontrollcsoport placebót kapott. Kiderült, hogy a D-vitamint fogyasztó csoport nem csak 30 százalékkal nagyobb távot teljesített a szobabiciklis teszt során, hanem kevésbé is fáradt ki, mint a placebót fogyasztó kontrollcsoport.