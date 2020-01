A Facebook-oldalán számolt be Tihanyi Tóth Csaba arról, hogy megműtötték: hónapok óta nem látott az egyik szemére. A családján és a közeli barátain kívül senki nem tudott a színész problémájáról, de most, hogy túlesett az operáción már megosztotta rajongóival a műtét eredményét. "Mától végre látok! Senki nem tudott róla - a szűk családomon kívül, ám most elárulom, hogy 2 és fél hónapja nem láttam a jobb szememre. Hálásan köszönöm Dr. Resch Miklós PhD, egyetemi docens barátomnak, hogy ma reggel megszabadított a szürkehályogtól" - írta.