"Én erre nem akarok rámenni. Nem akarok én lenni a következő áldozat. Légszomjam támadt, a kezem is zsibbadni kezdett. Megboldogult Gesztesi Karcsi jutott az eszembe, akit a szíve vitt el, és magamra gondoltam. Bevallom, a májusi eset után azért döntöttem úgy, hogy továbbra is megjelenek, mert a két haláleset után (az ügy két tanúja is a tárgyalás alatt hunyt el) úgy éreztem, kötelességem itt lenni azokkal, akiket velem együtt akarnak meghurcolni, de nem bírom tovább" – nyilatkozta a BlikknekGalambos Lajos.

"Védencemet nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is megviselte a mai tárgyalás. Mellkasi fájdalmakra panaszkodik, ezért a továbbiakban személyesen nem szeretne részt venni az eljárásban" – közölte dr. Fröhlich Krisztián Galambos ügyvédje.