Bárdosi Sándor életét megkeserítette egy sérülés, melyet még a 2000-es syndeyi olimpia előtt szerzett. Az elülső keresztszalagja szakadt el, és habár tettek be újat, az is elszakadt. „Ezt követően pedig még jobban kopott a porc. A jobb térdem azóta is problémás, nehezen járok vele, orvosi tanácsra a decemberi műtétem óta csak mankóval közlekedhettem. Ezért is volt szükség erre az új típusú műtétre. Ha lehet, mindenképpen szeretném elkerülni a protézist" – mondta a Hot!-nak Bárdosi, akinek minden reménye ebben az új eljárásban rejlik.