A mandula a szájüregben található, a garatkapu része, amelynek feladata – a nyirokszervekhez hasonlóan - a szervezetet támadó kórokozók elleni immunvédelem aktivizálása. A torokmandula mellett az orrgarat mandula a garat felső szakaszán található, ezek más-más problémákat okozhatnak.

Miért kell a mandulát kivenni?

Klasszikus esetben az orrgarat mandula óvodás-kisiskolás korban éri el a működése maximumát,

felnőtt korra teljesen elsorvad. Az eltávolításának oka elsősorban a felsőlégúti fertőzések által

okozott duzzanata vagy a megnagyobbodása, ami a kisgyerek esetében sokszor

középfülgyulladáshoz, vagy gennyesnek tűnő náthához vezethet. Ebben az esetben már nem a

korábban említett védőfunkciót látja el, hanem már maga az orrmandula tartja fenn a betegséget,

ezért szükséges a műtét. A torokmandula esetében a többszöri bakteriális gyulladás, vagy bizonyos

vírusfertőzés által indukált megnagyobbodás vezethet el a kivételig. Ez esetben, ha nem szánjuk rá

magunkat az eltávolításra, részleges vagy teljes légúti elzáródáshoz vezethet, közismertebb nevén

horkolás vagy alvászavar lehet a következménye.

A felnőttkori tonsillektómia bármennyire is meglepő, de nem ritka. Sokszor a gyermekkorban

elmaradt műtét húzódik el, vagy éppen akkor indulnak el a váratlan ismételt tüszős

mandulagyulladások, de nem meglepő az sem, ha rögtön egy mandula körüli tályog vezet a

műtéthez. Mindemellett, ha nem gyulladásról van szó, akkor a legtöbb alvássebészeti garatplasztikai

műtétnek része a mandulák eltávolítása is.

Mikor érdemes eltávolítani?

Fontos különbséget tenni a torok és az orrgarat mandula között, hiszen amíg előbbit általában a

kisiskolás vagy fiatal-felnőtt korban távolítják el, addig az orrgarat mandula már 2 éves kortól is

kivehető. A torokmandula eltávolítása ideális esetben a fiatal felnőtt korig megtörténik, mert később

már inkább a vírusos garatgyulladások jellemzők. Természetesen meghatározott életkorsáv nincs,

vagyis a felnőttkori műtétek is gyakoriak.

A műtétek időpontját a fentieken túl az is befolyásolhatja, hogy milyen más egészségügyi

problémával rendelkezünk. A nyári időszakban az allergiában szenvedőknek nem ajánlják a

beavatkozás elvégzését, de ugyanígy a teljesen egészséges szervezetet is megterhelheti a magas

hőmérséklet és a frontok alakulása a lábadozási időszakban. Éppen ezért érdemes kihasználni a

hűvösebb hónapokat, hiszen a következő hetek időjárása lehetővé teszi, hogy a műtét és a gyógyulási

időszak is zökkenőmentesen teljen, miközben csökken a fertőzésveszély esélye is.

Hogyan veszik ki a mandulát?

A klasszikus eljárás során a mandulát a „tokjából" eltávolítják, majd a fennálló vérzést csillapítják

bipoláris égető eszközökkel. Ezzel szemben a legújabb plazmakéses technológiával egyszerre történik

a vágás és a vérzés csillapítása, ez nem károsítja mélyebben a garatfali izomzatot.

A körülbelül 30 perces beavatkozás után 24 órás megfigyelés javasolt a kórházban, viszont utána már

otthon is pihenhetünk, kerülve mindenféle fizikai munkát.

Hogyan készülhetünk fel a beavatkozásra?

Ahogy minden műtét, úgy ez is hatással van az immunrendszer működésére, ezért javasolt

vitaminokkal – különösen C-vitaminnal –, immunrendszert erősítő kiegészítőkkel, valamint a

torokhigiéniai szabályok betartásával felkészülni a beavatkozásra.

A műtét után

A műtét után átlagosan 10-14 napig érezhetük fájdalmat, a harmadik hétre viszont már teljes lehet a

felépülés. A fájdalmat az orvos által javasolt fájdalomcsillapítókkal enyhíthetjük, ugyanakkor

hangsúlyozni kell, napi 2-3 liter folyadék fogyasztása szükséges akkor is, ha a nyelés kellemetlenséget

okoz. Ha nem tartjuk be a fentieket, és keveset iszunk, a seb felülfertőződhet, belázasodhatunk, és

utóvérzések is előfordulhatnak. Egyes vizsgálatok azt igazolták, hogy a méznek különös

fájdalomcsillapító és sebregeneráló hatása van tonsillektómia után. Mindemellett a non-szteroid

fájdalomcsillapítók hasznosak lehetnek a felépülés szakaszában. A pihenő időszakot követően körülbelül 2 hét után már társaságba is mehetünk. Szájmaszk viselete csak akkor szükséges, ha a társaságban, ahova járunk, betegekkel vagyunk körülvéve vagy alapvetően

immunhiányos betegségben szenvedünk.

A társaság kerülésén túl a táplálkozásra is jobban kell ügyelni az első 2 hétben. A szélsőséges (nagyon

forró vagy túl hideg, csípős, savas) ételeket és italokat, illetve az első pár napban a tejtermékek

fogyasztását is kerülni kell, ugyanakkor a kellemesen hűsítő ételeket, mint például egy tejmentes

fagylaltot, ami a szövetek hűtésében segíthet, bátran fogyaszthatjuk.

A műtét miatt nem kell aggódnunk, valamennyire változni fog az érzet, amit a torokmandula

eltávolítása után tapasztalunk, azonban nem változik tőle a nyelés vagy a beszéd. Nagyon ritka az,

hogy a hegképződés esetleg lágyszájpadfunkcióját befolyásolja, ilyen esetben egyszerű logopédiai

gyakorlatokkal az eredeti helyzet visszaállítható.