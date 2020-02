A jól működő párkapcsolat fontos részét képezi a rendszeres, kiegyensúlyozott szexuális élet. Előfordulhat azonban, hogy az együtt töltött intim pillanatok mégis rémálommá válnak: az aktus akár komoly fájdalmat is okozhat. Nem szabad a feleknek önmagukat hibáztatniuk, hiszen a fájdalom hátterében egészségi probléma, betegség is állhat. Nézzük, mik lehetnek ezek és mit tehetünk ellenük!

Fertőzés

Ha együttlét közben ég és viszket a nemi szerv, a hüvelyben gyulladás jelei észlelhetők, a hüvelyváladék mennyisége, állaga, szaga megváltozik, akkor valószínűleg bakteriális vagy gombás fertőzéssel állunk szemben. A hüvelyflóra egyensúlya nagyon könnyen felborulhat, számos egyéb ok mellett akár a szoros, nem jól szellőző fehérneműk is elősegíthetik a gombák elszaporodását. Érdemes a problémával minél előbb szakemberhez fordulni, a kezeletlen fertőzés ugyanis gyulladást okozhat a méhben, a petefészekben és a kismedencében is.

Petefészekciszta

Akár petefészekcisztára is gyanakodhatunk, ha a mély behatolások során erős, szúró fájdalom jelentkezik a medence valamelyik oldalán. A ciszták különböző méretű, folyadékkal telt „hólyagok", amelyekkel mindenképp érdemes orvoshoz fordulni. Beavatkozás nélkül is eltűnhetnek, de komolyabb bajt, például policisztás ovárium szindrómát (PCOS) is jelezhetnek.

Endometriózis

Ha a menstruáció előtt, illetve a szexuális együttlét alatt vagy után éles fájdalom jelentkezik a medencében, érdemes szakemberhez fordulni, ez ugyanis endometriózisra is utalhat. Az endometriózis nevű betegségben a hormonhatásokra érzékeny méhnyálkahártya a méhen kívül is megjelenik. Fontos tudni, hogy az endometriózis akár meddőséget is okozhat.

Hegesedés

Sok nő számol be a szülés után arról, hogy fájdalmat okoz neki a szex. Ennek oka, hogy a hüvelyi szülés alatt történt hámsérülések, repedések után hegek maradhatnak gáttájékon. A rugalmatlan hegszövet feszülése miatt a behatolás fájdalmassá válhat a nő számára. Szerencsére már léteznek olyan készítmények, amelyek nemcsak a hüvelyhám hidratálását, hanem a regenerálódását is segítik, így enyhítik a kellemetlen tüneteket.

Hüvelyszárazság

Ha a hüvely az előjáték után sem képes a nedvesedésre, akkor a behatolás a férfi és a nő számára is fájdalmassá válhat. A hüvelyszárazság kialakulásáért több tényező tehető felelőssé. Legtöbbször átmeneti (például szoptatás alatti), vagy tartós (menopauza utáni) ösztrogénhiány okozza, de különböző gyógyszerek (pl. antidepresszánsok) mellékhatása, beavatkozások (pl. műtét, sugárterápia) következménye is lehet. A fájdalom ráadásul nemcsak a szexuális aktus során jelentkezhet: a kellemetlen, feszülő érzés a mindennapokat is megkeserítheti. Gondoskodj a belső regenerálásról, hidratálásról, a patikában kapható hüvelykúpok segítik a hüvely nedvességének helyreállítását.