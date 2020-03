Sem megelőzni, sem elkerülni nem lehet, hogy ne kerüljünk olykor stresszes helyzetekbe életünk során, az viszont egyáltalán nem mindegy, mennyi ideig állunk ilyen típusú „feszültség" alatt. A negatív érzés, és a helyzet, ami kiváltotta, mind a mentális, mind a fizikai egészségünket hátrányosan befolyásolja. De mindezt nem szabad összetéveszteni a dühvel és a haraggal, a stressz ugyanis tartós válaszreakció a szervezet részéről egy vagy több negatív ingerre, illetve hatásra, és sok esetben akár hasznos is lehet. A megnövekedett adrenalin hatására ugyanis gyors reakcióra leszünk képesek, és alkalmazkodásra késztet bennünket, ám a tartósan fennálló stressz romboló hatású és hatalmas megterhelést jelent a szervezetünknek.



Ilyen hatással van a stressz a szervezetünkreA krónikus stressz gyengíti az immunrendszerünket, ezáltal sokkal könnyebben kapunk el különböző fertőzéseket. A szív- és érrendszert ugyancsak megterheli, mivel a stresszhormonok hatására gyorsul a szívverés, megemelkedik a pulzus, és ha ez az állapot tartósan fennáll, az akár szívinfarktust vagy stroke-ot is okozhat, valamint magas vérnyomás is kialakulhat. A folyamatos feszültség szapora szívdobogáshoz, pánikrohamokhoz vezethet, az állandó szorongás miatt pedig alvászavarokkal is küzdhet a stresszelő személy, ami krónikus kimerültségérzéssel esetleg fokozott ingerlékenységgel járhat. Emésztőrendszeri zavarok is kialakulhatnak, mint például gyomorfekély és reflux, de krónikus hátfájás, vagy migrén szintén előfordulhat. A légzőszervekre sincsen jó hatással a stresszes állapot, de bőrbetegségek is megjelenhetnek vagy a már meglévő - pl. ekcéma - tünetei rosszabbodhatnak. A nőknél a hormonrendszer egyensúlyát ugyancsak felboríthatja az állapot, ezáltal zavar támadhat a menstruációs ciklusban, súlyosabb esetben akár kimaradhat a havi vérzés is. Az állandósult stressz okozhat hajhullást vagy testsúlyváltozást, fogyáshoz, de akár elhízáshoz is vezethet.



A stressz kezeléseAmennyiben önmagától nem kerül újra nyugalmi állapotba a szervezetünk, akkor tudatosan kell dolgoznunk azon, hogy ezt elérjük. Erre számtalan, különböző módszer létezik. A tartós stresszhelyzetek feldolgozásában bizonyítottan sokat segítenek a társas kapcsolatok, a barátok és a család támogatása, hiszen a belső feszültség sok esetben csökkenthető, ha másokkal is megosztjuk a problémáinkat, akik el is terelhetik a figyelmünket a szorongásról. A fizikai aktivitás, vagyis a testmozgás szintén remek hatással van a stressz kezelésére, de a relaxáció, meditáció is csökkentheti a belső feszültséget. Súlyosabb esetben olyan szakértőhöz is fordulhatunk, aki képes megtanítani különböző technikákat, amelyekkel könnyebben átlendülhetünk a stresszhelyzeteken. Ezen kívül a stresszoldás segítésére léteznek olyan gyógynövényi hatóanyagokat tartalmazó, vény nélkül kapható termékek, amelyek szintén hasznos segítségünkre lehetnek abban, hogy megtegyük az első lépéseket egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb élet felé.