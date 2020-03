Fekete Dávid kisfia súlyos betegséggel küzd, az intenzív osztályon ápolják. Már vért is kellett neki adni.

Az alig pár hónapos kisfiú súlyos fertőzéssel küzd, ami már nem csak gyanú: óriássejtes légúti vírusfertőzése van, más néven RSV. Az énekes és felesége igyekeznek mindig ott lenni Ádin mellett, de otthon is helyt kell álniuk.