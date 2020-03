A család.hu internetes oldalon indított blogot Tóth Gabi, ahol az anyasággal kapcsolatos gondolatait, tapasztalatait osztja meg az olvasókkal.

Első blogbejegyzésében őszintén mesélt szülés utáni depressziójáról, valamint arról, hogy férje, Krausz Gábor is megküzdött az apávává válás folyamatával.

"A terhesség utáni depresszión, igen. Itt nincs olyan, hogy erős vagy gyenge nő. Ebben az időszakban mindenkit a hormonok mozgatnak, csak talán akadnak, akik könnyebben legyűrik a depis pillanatokat. De ilyenkor még tényleg mindenki ösztönszinten él, és ebben ez a legcsodálatosabb. Nem véletlenül adta a sors, hogy így viselkedjen ebben a helyzetben egy nő. Mert ilyenkor is érződik, milyen borzasztóan erősek vagyunk, és milyen jó a problémamegoldó képességünk. Hiszen bármilyen erős is vagy, a hormonok megtréfálnak, és tényleg jól kell tudni lavírozni. Nagyon sokat segített mindebben Gábor és az édesanyám, aki a szülés pillanata óta nálunk van. Én valóban támaszkodtam is erre a segítségre, nem erőlködtem azon, hogy majd én mindent megoldok, mert szükségem volt rájuk ahhoz, hogy teljes értékű anya és feleség tudjak lenni. Nem igazán vannak ma már hullámzásaim, talán csak akkor, ha Hannika rám mosolyog, vagy tesz egy gesztust felém, mert kommunikálni akar. Akkor megbőget. És ezekből az élményekből szinte minden napra jut egy-egy, hiszen most nagyon változó időszakban van" - idézte fel érzéseit Gabi.