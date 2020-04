1. Hormonális okokA női ciklust az ösztrogén, vagyis tüszőhormon, valamint a progeszteron, magyarul sárgatesthormon vezérli. A havi vérzés közeledtével ezeknek a szintje lecsökken, általában ekkor jelentkeznek a PMS tünetei is, és főként azért, mert valamilyen oknál fogva a női hormonrendszer kényes egyensúlya – melynek szabályozása az agyban történik – felborul.

Megemelkedhet a prolaktin hormon, amit más néven anyasági hormonnak is neveznek, mivel régebben csak a tejelválasztásban tulajdonítottak neki jelentőséget. Mára azonban kiderült, hogy a prolaktinszint növekedése csökkenti a sárgatesthormon, vagyis a progeszteron termelődését, ezzel pedig felborítja a hormonrendszer egyensúlyát. Ez tehető felelőssé a PMS tüneteinek kialakulásáért.

Az endorfin tartósan alacsony szintje is előidézheti a PMS-t. Ez a hormon általában stressz hatására termelődik, és az a szerepe, hogy csillapítsa a fájdalmat, és megemelje a fájdalom ingerküszöbét.



2. Egyéb okokA PMS kialakulása többnyire a női hormonháztartásban bekövetkezett zavarral függ össze, de a hormonokon kívül más is okozhatja. A táplálkozásnak is lehet szerepe a tünetek kialakulásában, nem véletlen, hogy sok nő számára már az is a panaszok enyhülésével jár, ha az étkezési szokásain változtat. Emellett a mozgáshiányos életmód és a sok stressz is kiválthatja a premenstruációs szindrómát, hiszen az állandó feszültség nagyon könnyen felboríthatja a szervezetünk egyensúlyát és a bioritmusunkat is, ám mindez rendszeres testmozgással jól kiküszöbölhető.



A PMS-nek ma már több mint 150 tünetét tartják számon, íme, a leggyakoribbak:

Hangulatingadozás: depresszió, levertség, szorongás, feszültség, ingerlékenység, düh

Mentális nehézségek: alacsony koncentrációs készség, döntési bizonytalanság vagy döntésképtelenség

Fájdalom különböző testrészekben: fejfájás, emlőfeszülés, ízületi és izomfájdalmak

Idegrendszeri gondok jelentkezése: alvászavarok, álmatlanság, aluszékonyság, étvágytalanság, falánkság, ólmos fáradtság, „ügyetlenség", szédülés, paresztézia (hangyamászás érzése)

Gyomor- és bélpanaszok: hányinger, hasmenés

Vegetatív panaszok: fokozott verítékezés, szapora szívverés, erős szívdobogás

Vízvisszatartás: ödémaképződés („vizesedés"), testsúlynövekedés

Bőrproblémák megjelenése: pattanások megjelenése, zsíros bőr és haj

A PMS kezeléseMivel a szindrómának szerteágazó tünetei vannak, és a kiváltó ok is egyénenként változik, ezért nincsen egységes terápiás módszer a tünetek enyhítésére. Elsősorban orvosi kivizsgálás javasolt, de mi magunk is megtehetünk egy-két dolgot azért, hogy csökkentsük a fájdalmunkat. Elsősorban a táplálkozáson érdemes változtatni: az alkohol és a finomított lisztből készült termékek elhagyása, a koffeinbevitel csökkentése, a vércukorszint egyensúlyban tartása, és a rostbevitel növelése a javasolt. A rendszeres testmozgás is javíthat az állapotunkon, hiszen elősegíti a hormonháztartás egyensúlyának a fenntartását, valamint a stressz levezetésére is kiváló. Ezek mellett kipróbálhatunk olyan gyógynövény-tartalmú készítményeket, amelyeket kifejezetten ezeknek a tüneteknek az enyhítésére kínálnak: a barátcserjéből készült tabletták hatóanyagai pozitívan befolyásolják a női hormonális szabályozó rendszer működését.