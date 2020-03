Csiao Csao, a sencseni Déli Tudományos és Műszaki Egyetem munkatársa és kollégái 2100 beteget vizsgáltak meg a helyi kórházakban. A kutatók 206 koronavírusban elhunyt páciens vérét is elemezték, és a csoport 41 százaléka A-s volt. Ők érzékenyebbek a vírusra, könnyebben fertőződnek meg, és a tüneteik is komolyabbak. A kutatásból az is kiderült, hogy a legellenállóbbak a vírussal szemben a nullás vércsoporttal rendelkezők. -írja a ragazze.

Az új tanulmányt független szakértők még nem vizsgálták felül, és meglehetősen kis mintával dolgoztak.