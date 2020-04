Felvetődött az a teória, miszerint a koronavírus már évek óta jelen van a világban, és észrevétlenül mutálódott évről évre, új genetikai tulajdonságokkal felvértezve. Ez tette lehetővé a mostani világjárványt – számoltak be a világ legismertebb virológusai a Nature Medicine folyóiratban.

Si Csengli, a vuhani Virológiai Intézet kutatója denevérekben találta meg a SARS-CoV-2 eredetét, ám az emberi szervezethez kapcsolódni képes mutáció a tobzoskáktól ered. Viszont a legújabb kutatások szerint a vírusnak van egy olyan mutációja, amely sem a denevérekben, sem pedig a tobzoskákban nem található meg.



Ebből ered a feltételezés, hogy a most világjárványt okozó koronavírus mutációja már az emberekben fejlődhetett ki korábban, amikor még senki sem figyelt fel rá. Tehát elképzelhető az is, hogy nem is Kína a vírus forrása.