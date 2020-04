"Négy kilót fogytam, ez az egyetlen jó az egészben, ezt a súlyt kéne megtartani. Amikor elkezdődött, nekem minden sós volt, még az édes csokis keksz is. Ezért is fogytam, mert nem kívántam úgy semmilyen ételt, illetve erőm se volt nagyon enni. Vizet keveset ittam, de az üdítőnek is sós íze volt. A szaglás pedig nem tűnt fel... Sokan azt mondják, hogy a vírus egyértelmű jele, hogy elmegy az ízérzékelés" – nyilatkozta Tereh.

„Őrült gyengeséget éreztem, nem volt erőm kinyitni a szemem. A nagylányom, a volt feleségem, a barátaim jöttek néha, letették az ételt, a gyógyszert az ajtó elé. Aggódtam értük, hogy el ne kapják a vírust. Csak Natasa, a nagylányom jött be, takarított, segített, de egy helyiségben sose voltunk. Antibiotikum-kúrán voltam, végig szedtem hét napig, fokozatosan jobban lettem. Erősödtem, ACC 600-at is szedtem, az is jót tett" - mondta el a zenész, aki ma már jól van.