A horoszkópja alapján melyik ikonikus tévés apuka lenne a párod?

Oroszlán: George Lopez a George Lopez Show-ból

Ha a gyerekeirl van szó, George hajlik a kompromisszumra

George merész és karizmatikus, de időnként kissé makacs, ami minden Oroszlánra jellemző, amikor épp győzni akar. Ám, ha gyerekeiről van szó, hajlik a kompromisszumra, hiszen számár a legfontosabbak a szerettei, ha szükség van rá, ők vannak a figyelme középpontjában.

Szűz: Danny Tanner a Bír-Lak című sorozatból

A Szűz apa egyszerre szülő és hzvezetőnő

IMDB

Ha van valami, amit a Szűz a háztartásban fontosnak tart, az a rend. Danny Tanner a Bír-Lak apakaraktere egyszerre vállalja a szülő és a házvezetőnő szerepét, így gondoskodik arról, hogy minden szőnyeg ki legyen porszívózva, a por mindenhonnan le legyen törölve, miközben gyakorlati tanácsokat ad három lányának. Danny hiszi, hogy a tisztaság és az istenfélelem kéz a kézben járnak, és ez a néha végletekig merev viselkedés az, ami a Szűz jegyre is jellemző.

Mérleg: Mike Brady a Brady Bunch-ból

A Mérle apának fontos az egyensúly

Forrás: Getty Images

Mike, akinek három fia van, feleségül vesz egy nőt, akinek három lánya van. Ezzel a nemek arányában megteremti az egyensúlyt, ahogy egy igazi Mérleg tenné. Apaként Mike logikus, kiegyensúlyozott és odaadó apja a fiainak és lányainak (akiket nagyon szeret), és ugyanilyen társa a feleségének, Carolnak, ahogy a csupaszív Mérleg általában.

Skorpió: Jason Seaver a Growing Pains-ből

A Skorpió apa együttérző, mint Jason

Forrás: Getty Images

Az Apple TV 7 évadot megélt sorozatában Jason terapeuta, aki egy jó Skorpióhoz méltóan arra bátorítja a gyerekeit, hogy a saját tempójukban növekedjenek és fejlődjenek, és természetes úton tanulják meg az élet adta leckéket. Ezt teszi még a legidősebb fiával, Mike-kal is, aki a szülei elleni lázadásával kavar port. Jason időnként minden szakmai tudását be kell, hogy vesse, hogy megértse a fiacskáját, ahogy az egy együttérző, Skorpió apától el is várható.

Nyilas: Philip Banks a Bel-Air hercegéből

A Nilas apa ösztönöz, tanulásra buzdít, mint Philip Banks

Forrás: IMDB

Philip bíró, tehát a Nyilashoz hasonlóan a társadalmi igazságosság élharcosa. Soha nem hátrál meg egy vitától, és mindig kimondja a véleményét. Ettől lesz Philip közvetlen apja három saját gyerekének, és remek nevelőszülője Willnek, akit Will Smith alakít a sorozatban. Philip dinamikus erő, aki mindenkit arra ösztönöz, hogy szerezze meg a megfelelő tudást, amivel elérheti a céljait — ahogyan egy Nyilas apa is teszi.