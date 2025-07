Élő interjúban akadt ki Keith Urban - Nicole Kidman férjénél egy kellemetlen kérdés verte ki a biztosítékot

Bár Nicole Kidman és Keith Urban is gyakran beszél a kapcsolatukról és a színésznő tabudöntögető filmszerepeiről is nyilatkoznak, most olyan történt amire senki nem számított. A zenész élő adás közben bontotta a vonalat.

Nicole Kidman és Keith Urban 19 éve házasok

Forrás: Getty Images North America

Nicole Kidman férje otthagyta a beszélgetést

Mix 102.3 rádió műsorvezetője az Igazság Fala (Wall of Truth) játékában – ahol a résztvevőknek kényes kérdésekre kell válaszolniuk – kérdezett olyat, ami a countryzenésznek már sok volt. Max Burford a színésznő szerelmi filmjeleneteit kezdte firtatni – különös tekintettel az olyan kollégákra, mint Zac Efron –, Urban jól hallhatóan ideges lett, majd válaszadás helyett kilépett a Zoom-hívásból. A kérdés így hangzott: „Mit érez Keith Urban, amikor a gyönyörű feleségét olyan fiatal színészek oldalán látja a képernyőn, mint Zac Efron, ráadásul romantikus jelenetekben?” – utalva ezzel valószínűleg a Jókislány vagy a Családi affér című filmekre. Válasz azonban nem érkezett, ugyanis az énekes vagy ő maga, vagy a menedzsmentje azonnal megszakította az interjút, kínos helyzetbe hozva ezzel a rádió munkatársait.

Kínos csend követte az affért

A rádió másik házigazdája, Hayley Pearson szemmel láthatóan kényelmetlenül érezte magát az incidens miatt – számol be a PageSix. Ő azzal próbálta megmagyarázni a történteket, hogy talán Urban nem szeret a feleségéről beszélni. Ez azonban nehezen állja meg a helyét, hiszen az énekes korábban számos alkalommal nyilatkozott közösen Kidmannel a kapcsolatukról, amely már közel húsz éve tart. Úgy tűnik, most inkább a kérdés stílusa és tartalma volt az, ami végképp kiverte nála a biztosítékot. Az is az okok között lehet, hogy Kidman maga vallott arról, hogy a Jókislány forgatása alatt a szexjelenetek igencsak megviselték, és csak az intimitáskoordinátor segítségével sikerült átvészelni a legnehezebb jeleneteket.