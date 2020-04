Pál Éva, a Neoton Família egykori sztárja igyekszik megőrizni a nyugalmát, ami ebben a helyzetben nem egyszerű, hiszen kora és egészségi állapota miatt ő is veszélyeztetettek közé tartozik. Ezért minden előírást szigorúan betart, nem mozdul ki otthonából.

"Régóta küzdök depresszióval és pánikbetegséggel, amit a gyógyszereknek köszönhetően jól kézben tudok tartani. Most jól érzem magam, de ehhez fontos, hogy tisztában legyek a mostani helyzet veszélyeivel. A szorongás és a félelem gyengíti az immunrendszert, amit ebben a járványban nem engedhetek meg magamnak. Amellett, hogy tényleg minden javasolt előírást betartok, nem mozdulok ki, teafaolajos vízzel fertőtlenítem a kilincseket, különösen odafigyelek arra, hogy pozitív maradjak" - mondta a Blikknek. Annak ellenére, hogy sokan számítanak rá, ő már hetek óta karanténban van, és csak telefonon tartja a kapcsolatot ismerőseivel. "Rengeteg szeretetet kapok az idősektől, korábban felléptem a Csepeli Munkásotthonban előttük, és felfoghatatlan az az energia, amit tőlük kaptam. Igyekszem is ezt nekik meghálálni, több idős ember van, akivel tartom a kapcsolatot, eljárok hozzájuk, viszek nekik sütit, beszélgetünk. Ennek most egy időre vége, a 84 éves Terikének is megmondtam, ki ne tegye a lábát otthonról, én sem látogatom most" - tette hozzá.