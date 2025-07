Férjhez ment 13 évvel fiatalabb szerelméhez Mel B, a Spice Girls egykori tagja - Fotók a nagy napról

Mel B, a Spice Girls egykori tagja július 5-én szombaton férjhez ment Rory McPhee-hez. A londoni Szent Pál-székesegyház káponájában tartott házasságkötés után exkluzív fogadást tartottak a város legismertebb felhőkarcolójában, ahová több világsztár is hivatalos volt.

Mel B és Rory McPhee összeházasodtak

Forrás: Getty Images Europe

Mel B gyönyörű menyasszony volt

Mel B – Melanie Brown – szombaton pazar ceremónia keretén belül kötötte össze életét párjával, Rory McPhee-vel - írja a Page Six. A Scary Spice-ként ismert énekesnő egy elefántcsont árnyalatú, gyöngyökkel díszített, egyedi tervezésű Josephine Scott menyasszonyi ruhában lépett oltár elé, oldalán három lányával, Phoenixszel (26), Angellel (18) és Madisonnal (13), akik koszorúslányként kísérték őt.

A korábban függőségekkel küzdő Mel B 2022-ben a Brit Birodalom Rendjének tagja lett: így ismerték el elkötelezett munkáját a családon belüli erőszak elleni küzdelem terén. Ennek az elismerésnek köszönhetően kapott lehetőséget arra, hogy a híres londoni Szent Pál-székesegyházban mondhassa ki a boldogító igent. „Ez óriási dolog. Nem sok embernek adatik meg, hogy ilyen helyszínen házasodjon össze – különlegesnek kell hozzá lenned” – mesélte Mel B a minap Jimmy Fallon talkshow-jában.

A család a londoni Szent Pál-székesegyház előtt állt össze a közös fotózásra

Forrás: GC Images

Csak Emma Bunton vett részt az esküvőn a híres lánycsapatból

A Spice Girls-ből egyedül Emma Bunton, azaz Baby Spice volt jelen a nagy napon. Geri Halliwell, Melanie C és Victoria Beckham nem tudtak részt venni az esküvőn, de utóbbi mégis megosztotta jókívánságait a közösségi médiában. Victoria a 24 óráig látható Instagram sztorijában küldött megható üzenetet a friss házasoknak: „Gratulálok nektek ezen a különleges napon! Ennél boldogabb nem is lehetnék miattatok, és életre szóló boldogságot kívánok nektek!” – írta Posh Spice, aki egy másik Instagram-sztoriban még hozzátette: Rory McPhee „egy igazán szerencsés férfi”. Korábban arról is lehetett hallani hogy Victoria és családja nem is kapott meghívót az esküvőre és Geri Halliwell, aki állítólag már egyáltalán nincs jóban Melanie-val se volt hivatalos a ceremóniára.