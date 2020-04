Selena Gomeznek régóta problémái vannak. Átesett egy vesetranszplantáción, szakított Justin Bieberrel, és súlyos depresszióval küzd. Az énekesnő mackónadrágban, egy karanténos videóbeszélgetésben mesélt Miley Cyrusnak mentális problémáiról, őszinteségével pedig sokkolta rajongóit.

A videóban Selena elmeséli, hogy önként vonult be a világ egyik legnevesebb elmegyógyintézetébe, ahol kiderült, hogy a hangulatingadozások hátterében bipoláris zavar áll. Selena arról is beszámolt, hogy sokat foglalkozik az írással, és próbál számot vetni az elmúlt időszak történéseivel kapcsolatban, így neki most jól jött a karantén, ugyanis végre van ideje magával, és a gyógyulással foglalkoznia.