A hüvelyflóra kényes egyensúlya könnyen felborulhat akár a stressz, akár valamilyen fertőzés miatt, de természetesen a táplálkozásunk is nagy hatással van az intim egészségünkre. Egyebek mellett ezért is nagyon fontos odafigyelnünk arra, milyen élelmiszereket juttatunk a szervezetünkbe.

Az intim területeink egészségéért sokat tehetünk, például a helyes táplálkozással is. A túlzott szénhidrátbevitel nem csupán elhízáshoz, vagy akár cukorbetegség kialakuláshoz vezethet, de hozzájárul az egészséges hüvelyflóra részét képező Candida gombák túlszaporodásához, ezáltal hüvelygomba kialakulásához is. A hüvelygomba, más néven candidiázis egyik vezető tünete a megváltozott hüvelyváladék, mely ilyenkor bőséges mennyiségű, fehéres-sárgás színű, és „túrós" állagú. A jellegzetes folyáshoz erős viszketés és égő érzés is társul.

Természetesen az egészséges ételek fogyasztása az egész szervezetünk működésére jó hatással van, ezért érdemes mindig kellő figyelmet fordítani arra, hogy milyen tápanyagokat és ételeket viszünk be a szervezetünkbe. A tudatos táplálkozással csak nyerhetünk, hiszen egészségesebbek, fittebbek lehetünk, és rengeteg kellemetlenségtől kíméljük meg magunkat.

Milyen ételeket kell kerülni?

Mivel a szénhidrátok jelentik a különböző gombák táplálékát, ezek túlzott mértékű szaporodását megakadályozandó tanácsos a bevitelt egészséges keretek között tartani. Mint tudjuk, egyes élelmiszercsoportok teljes elhagyása általában nem egészséges, ilyen típusú tápanyag-megvonást lehetőleg csak orvosi javaslat alapján és ellenőrzés mellett folytassunk. Azzal viszont aligha teszünk rosszat, ha a cukrokat, és a finomított szénhidrátokat, valamint az ugyancsak magas cukortartalmú alkoholt igyekszünk elkerülni, amennyire csak lehet.

Mely ételek segítenek?

A különböző élőflórás joghurtok fogyasztása segíthet fenntartani a hüvelyflóra egyensúlyát, arra viszont figyeljünk, hogy hozzáadott cukrot ne tartalmazzanak, azaz a natúr termékeket kell előnyben részesítsük. Emellett, az egészségre gyakorolt pozitív hatásuk miatt a zöldségek, halak fogyasztása is különösen javallott.

Mit tegyünk, ha baj van?

A hüvelygomba pontos diagnózisát és a megfelelő kezelés megválasztását bízzuk nőgyógyászunkra! A kellemetlen tünetek enyhítésére azonban van mód addig is, amíg a nőgyógyászati vizsgálatra eljutunk. A gyógyszertárakban számos helyileg ható, azaz hüvelyi készítmény érhető el recept nélkül. Lényeges szempont lehet a kiválasztásánál, hogy olyan terméket vegyünk le a patika polcáról, ami nemcsak a tüneteinket mérsékli, hanem a hüvely pH helyreállításával a gombák szaporodását is képes korlátozni.