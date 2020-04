Többször is felmerült, hogy esetleg a BCG oltás kedvező hatással lehet a koronavírusra. A WHO most erre a felvetésre reagált.

Egyes kutatások arra világítottak rá, hogy azokban az országokban, ahol kötelező a BCG oltás, kevesebb a koronavírus okozta halálozás, és a súlyos esetek száma is alacsonyabb.

Az Egészségügyi Világszervezet közleménye szerint két kutatás is folyik a kérdés megválaszolása végett, mivel egyelőre nincs bebizonyítva, hogy a tuberkulózis elleni védőoltás megvéd a koronavírussal szemben is. Éppen ezért nem is javasolják bevetni a betegség ellen, továbbra is csak az újszülöttek kapják.