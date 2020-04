Zacher Gábor egyébként is rengeteget dolgozik, de most, a koronavírus-járvány miatt még talán az eddiginél is többet: nagyjából 280-300 órát havonta. Most azonban minden segítségre szükség van, ezért a Honvéd Kórházat elhagyva Gábor Hatvanban tevékenykedik, és most azt is elárulta, miért:

"Az ok prózai. Az Albert Schweitzer Kórház városi intézmény, persze nem akkora, mint a Honvéd Budapesten, de kevesen voltak az intenzíven. Egyik barátom kérdezte, lenne-e kedvem menni. Nem kellett kétszer mondani" - meséli.

Ahogy azt már korábban megírtuk, Zacher nagyon komolyan veszi a koronavírussal kapcsolatos szabályokat, orvosként és magánemberként egyaránt. Sőt, igyekszik minden létező módon erre ösztönözni másokat is - mint például ebben a videóban.

"Ha kibírjuk, hogy ne találkozzunk másokkal, akkor a ráfertőződések száma is csökkenhet! A járványgörbe is kedvezően alakulhat" - mondta a Növekedés.hu-nak adott interjúban.

Ráadásul a szakember nem győzi hangsúlyozni, hogy nem szabadtéri időtöltés a legnagyobb baj, hanem az, hogy nem tartunk egymástól kellő távolságot.

"Hatvanban leadom az intenzíven a szolgálatot, kimegyek a Zagyva partjára. Egy órán keresztül sportolok úgy, hogy egy lélek nincs körülöttem. Az Budapesten is belefér, ha egyedül elmegy valaki a szabadba mozogni. De az a csoportosulás, amelyet megszoktunk, most megengedhetetlen.

Nézzék meg, mi történik New Yorkban! Összeomlik az ellátórendszer. Azt gondolom, még mindig sokan vannak olyanok, akik ezt az egész történetet nem veszik komolyan."