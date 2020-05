Azt érdemes leszögezni az elején, hogy a maszkok hordása nem feltétlenül az egyén védelmét szolgálják, tehát az egyszerű sebészi vagy szövetmaszkok csak csökkentik az esélyét annak, hogy a viselőjük megfertőződjön, de meggátolni teljes biztonsággal nem tudják. A lényegük inkább abban rejlik, hogy magunktól és az esetlegesen általunk hordozott betegségtől óvják meg a környezetünket. Ebből következik viszont, hogy ha mindenki felveszi a maszkot, azzal megvalósul a kollektív védelem, hiszen az én maszkom téged véd, a te maszkod pedig engem.

A maszkviselés előnyeiről részletesebben egy másik cikkben lehet olvasni, de most lássuk, vajon melyek a leginkább hangoztatott ellenérvek?



Minek viselni, ha úgy sem véd meg a fertőzéstől, ráadásul hamis biztonságérzettel kecsegtet?

Az állítás első felére fentebb olvasható a válasz, azaz való igaz, hogy a sebészi és szövetmaszkok nem akadályozzák meg teljesen, hogy aki hordja, az megbetegedjen, de bizonyítottan csökkentik a fertőződés esélyét. Ráadásul, ha a maszk viselője tudtán kívül már hordozza a COVID-19-et, akkor a szájmaszk meggátolja, hogy a betegséget átadja másoknak is. Ezeket a tényeket ismerve pedig nem is ringathatja magát senki abban a hamis hitben, hogy a maszkot azért kell hordani, hogy saját magát 100%-ban megóvja. Tehát a lényeg a tájékozódás és a megfelelő információk birtokában a maszkviselés a kollektív – nem pedig kifejezetten a saját – védelmünk miatt.



Minek viselni, hiszen aki nem szokott hozzá annak zavaró, ezért többször nyúl az arcához növelve ezzel a fertőzés veszélyét?

Erre egyetlen válasz lehetséges, ez pedig az önfegyelem! A jelenlegi helyzet egyébként is megkövetel egyfajta önkontrollt és tudatos viselkedést, amit ki kell terjeszteni a maszkviselésre is. Sok szabályt kell most betartani: ne menjen senki az utcára, csak ha elengedhetetlen, ne vásárolgassanak az emberek, hanem célirányosan szerezzék be a szükséges árucikkeket, tartsák a 2 méteres távolságot egymástól. Ahogyan ezeket is ildomos figyelembe venni, úgy a maszkviseléssel kapcsolatban is vannak alapszabályok, amelyek betartása szükséges. Az egyik ilyen alapszabály, hogy a maszkot nem szabad feleslegesen piszkálni vagy alányúlni. Mindenki kontrollálja a mozdulatait és tudatosítsa magában, hogy az arc érintése kerülendő. Ráadásul, ha a maszkot viselő személy csak az arcmaszkot igazgatja – mert zavarja – és közben nem nyúl a szemébe vagy a maszk alá, akkor még mindig kisebb az esélye, hogy a kézről a száj- vagyaz orrnyálkahártyára kerülnek a vírusok, mintha maszk hiányában eleve az arcát, orrát, száját érintené meg – esetlegesen fertőzött – kézzel.



Minek viselni, amikor így is kevés van belőle, s ami van, az jobban kell az egészségügyi dolgozóknak?

Az egészségügyi dolgozók védelme valóban kiemelten fontos! A lakosság által megvásárolható készletek azonban nem versenyeznek az orvosi készletekkel. Az egészségügyi dolgozók védőfelszerelését a központi ellátó szerv biztosítja, így nem fordulhat elő, hogy a lakosság elkapkodja a betegellátásban dolgozók elől a maszkokat, hiszen a számukra rendelkezésre bocsátott felszerelések nem kerülnek forgalomba, tehát nem vásárolhatóak meg. Egészségügyi vészhelyzetben a kormány kontrollálhatja az orvosi maszkok előállítását és kötelezheti a gyártókat arra, hogy a védőfelszereléseket ne a lakossági viszonteladóknak biztosítsák, hanem az egészségügyi finanszírozónak.



Persze biztosan sok érv felhozható még a maszkok hordása ellen, de mindig érdemes egyrészt tájékozódni a források hitelességéről, másrészt pedig mérlegelni, mert meglehet, hogy 3 megdönthetetlen érv szól valami ellen, de ha mellette 13 nyomós indokot lehet felsorakoztatni, akkor az a 3 ellenérv mit sem ér...