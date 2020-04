Bár a fiú gyakori vendég a műsorvezetőnő otthonában, Zsuzsának fogalma sem volt arról, hogy Leon hatósági karantén alá került.

„Az a helyzet, hogy Leon hetek óta nem járt nálunk és telefonon sem említette, hogy érintett lehet a koronavírus kapcsán. Felnőtt fiú, aki tudja, hogy ha szüksége van rám, elérhet és segítek neki. Fogalmam sincs, miért kerülhetett karantén alá, de mivel nem találkoztunk, így azon nem kell aggódnom, hogy mi bármilyen módon érintve lehetünk"

– mondta Zsuzsa.

"Valóban hatósági karanténba kerültem, így két hétig nem hagyhatom el a lakást és nem is teszem. Naponta jönnek ellenőrizni a rendőrök, de számomra enélkül is természetes, hogy betartom az előírásokat. Zsuzsát nem kerestem, mert a köztünk lévő kapcsolat ellenére is azon vagyok, hogy önállóan megoldjam a problémáimat. Az pedig természetes, hogy nem megyek át hozzájuk, ha benne van a pakliban, hogy veszélyeztetem őket"

-nyilatkozta Leon a napilapnak.