Mára teljesen biztos, több tanulmány is igazolta, hogy a tartós éjszakai táplálkozás és a cirkadián ritmus megzavarása megváltoztatja az anyagcserét, csökkenti az alapanyagcserét, növeli a vér glükózszintjét, így az elhízás és a cukorbetegség kockázatát is. De miért is eszünk éjjel? Albert J. Stunkard pszichiáter 1955-ben említette először az éjszakaievés-szindrómát, mint különálló kórképet, amely egyrészt magába foglalja azt, hogy az ebben szenvedő a napi kalóriamennyiségének a nagy részét éjszaka veszi magához, másrészt jellemző rá a mértéktelenség és az azt követő bűntudat. A jelenséget vizsgálva a vélemények megoszlanak: táplálkozási vagy alvászavarról van-e szó. Valószínű a kettő kombinációjáról.