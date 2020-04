A tervezett meghívott létszámból lehet egy országos mintát kapni. Az eredmények alapján könnyebb lesz megmondani, hogyan érdemes kezelni a járványt a következő hónapokban. A vizsgálatot a Semmelweis Egyetem vezetésével négy hazai orvosképző végzi. A szűrővizsgálatot az úgynevezett PCR-teszt segítségével végzik, ez a ma ismert legtévedhetetlenebb módja a fertőzés kiszűrésének, a vizsgálat nem jár fájdalommal - írja a Bors.

Emellett vért is vesznek, ezzel a megerősítő laborvizsgálattal a szervezet vírusra adott lehetséges immunválaszát mutatják ki. Május 1. és 14. között előre meghatározott helyszíneken: háziorvosi rendelőkben, járóbeteg-ambulanciákon és szűrőbuszokban várják azokat, akik előzetesen levélben és adott esetben telefonon kaptak értesítést az egyetemektől. A vizsgálatokat mozgó szűrőautók és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is segítik, hogy az idősebbeknek vagy a krónikus betegséggel küzdőknek most se kelljen elhagyni otthonaikat.

A tesztelésben való lakossági részvétel önkéntes és ingyenes. Az tesztelés eredményét várhatóan május közepén hozzák nyilvánosságra.