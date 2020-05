Az amerikai kutatók szerint a Vuhanból érkezett koronavírus már mutálódott, így most egy, az eredetinél sokkal halálosabb mutációja terjed az emberek között az Egyesült Államokban. Ezzel ellentétben Nagy-Britanniában, a University College London kutatói azt mondják, igaz, hogy a vírus mutálódott és már 14 mutációja ismert, de egyik sem veszélyesebb, mint az eredeti volt.

Az amerikaiak vészjósló, friss kutatása szerint a veszélyes új törzs még február elején kezdett el terjedni Európában, majd az USA-ban és Kanadában. A Los Alamos National Laboratory kutatói azt állítják, mára ez a mutálódott vírustörzs vált meghatározóvá a világon.

Azt is mondják, hogy ha nyáron nem tűnik el a vírus, tovább mutálódhat, és ez veszélyes a most fejlesztés alatt álló új vakcinák hatásossága szempontjából is, ugyanis a legtöbb gyógyszercég még a járvány elején izolált génszekvenciákból fejleszti a szérumot.

Az amerikai tanulmányt még nem értékelték a szakértők, közzétételét pedig azzal magyarázták, hogy erről tudnia kell a világnak.