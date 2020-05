A WHO kezdeményezésére 1987 óta május 31. hivatalosan is a nemdohányzók világnapjának számít. Ezen a napon azt hangsúlyozzák, hogy a dohányosoknak nincs joguk ártani a nemdohányzó embertársaiknak. Persze, azzal, ha leteszed a cigit, nem csak másokkal, hanem magaddal is jót teszel. Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint a világon jelenleg évente mintegy 3 millió ember halála vezethető vissza e káros szenvedély ártalmaira. Íme 8 ok, amelyek közül már egy is elég lenne, hogy ne gyújts rá!

1. Jobb általános közérzet, terhelhetőség, tartós egészség

Sok dohányos ismeri azt az érzést, amikor nehézséget okoz a lépcsőzés vagy kifullad sporttevékenység közben. Ez még azoknál is előfordul, akik egyébként jó fizikai kondícióval rendelkeznek, ugyanis a cigiben lévő nikotin és kátrány megnehezíti a szív és a tüdő működését. Az apróbb panaszokat később az érfalak, a tüdő és egyéb szervek elváltozásai követhetik, több daganatos és szív- és érrendszeri megbetegedés hátterében a sok éves dohányzás áll.

2. Szag- és ízérzékelés javulása

A dohányosok nagy része arról számol be, hogy nem érzi olyan intenzíven az ízeket, mint ahogyan azt a dohányzás megkezdése előtt érezte. Ez természetesen igaz a szaglásra is, a füst belélegzése ugyanis méregként hat érzékszerveinkre. A leszokást követően ez az érzékelés idővel - körülbelül fél év alatt - visszaáll.

3. Idő előtti öregedés elkerülése

Az arc korai öregedésének, megereszkedésének és ráncosodásának az egyik legfőbb és legjelentősebb oka a dohányzás. Hogy miért? A dohányzás a szervezetben bizonyos biokémiai elváltozásokat indít el, ezek pedig felgyorsítják az öregedés folyamatát. A dohányzás szűkíti az erek átmérőjét, ezzel az élő bőrréteget megfosztja az oxigéntől, ami ez említett elváltozásokhoz vezet. Azzal, ha abbahagyod a cigarettázást, többet segítesz a bőrödnek, mint a legszuperebb krémekkel és pakolásokkal.

4. Csökkenő hajlam a különféle fertőzésekre

Megfegyelhető, hogy egy társaság dohányzó tagjai sokkal gyakrabban kapják el a fertőző légúti betegségeket is. Ennek oka, hogy a légutakban található csillók nem tudják ellátni a funkciójukat a dohányzás bénító hatása miatt, így nem tudják kilökni a szervezetbe érkező kórokozókat. Ráadásul lassabban is gyógyulnak ki belőlük, mint a nemdohányzó társaik, sokan hetekig kínzó köhögésre panaszkodnak, még akkor is, amikor már teljesen gyógyultnak érzik magukat.

5. Nem lesz cigarettaszagod

A cigarettaszagot általában a nemdohányosok is utálják, így ma már a legtöbben nem a lakásukban gyújtanak rá, ami mindenképpen pozitív változás. De a cigaretta tipikus szaga a levegőn történő dohányzással is beleivódik a ruhánkba, hajunkba, bőrünkbe, még akkor is, ha mi magunk szinte már nem is érezzük ezt. Ha nemdohányzó szeretteink azt mondják, büdösek vagyunk, nem csak szekálni akarnak, ez így is van.

6. Fehérebbek maradnak a fogaid

A cigaretta az egyik legnagyobb felelős az elszíneződött fogakért, ráadásul a lehelletünket sem teszi kifejezett jóillatúvá.

7. Nem kényszerítesz senkit passzív dohányzásra

Becslések szerint a passzív dohányzás évente körülbelül 50 000 áldozatot követel. És valóban, bizonyított, hogy a kifújt füst csaknem 4500 különböző vegyi anyagot tartalmaz, amelyekből több mint 40 rákkeltő. Gondolj bele, miért tennéd ki ennek a veszélynek a szeretteidet vagy más embertársaidat?

8. Több pénzed marad

Nem utolsó szempont a dohányzás anyagi vonzata sem. Egy átlagos dohányos havi 30 ezer forintot is elfüstölhet, ami, ha meggondoljuk, egyáltalán nem kevés. Pláne, hogy mennyi jó, és nem utolsósorban egészséges dolgot lehetne venni ennek az árán.