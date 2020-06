Mindenki életében eljöhet az a pont, amikor úgy érzi, nem tud egyedül megbirkózni a gondjaival, és külső segítséget kér. Lehet szó egy nem rég elszenvedett traumáról, vagy egy újra és újra visszatérő negatív élethelyzetről, de elképzelhető, hogy egyszerűen csak személyiségünk egy bizonyos vonásán szeretnénk változtatni, és ezáltal kiegyensúlyozottabbá válni. Ma már egyáltalán nem ciki szakemberhez fordulni lelki problémáinkkal, sőt! A kérdés az, hogy melyik lehetőséget válasszuk, hiszen többféle módszer áll rendelkezésünk, de mivel a problémák és a célok is mások lehetnek, nem mindegy, melyik irányba indulunk el.

A legtöbbünknek, ha lelki segítségnyújtásról beszélünk, egyből a pszichológus ugrik be. Vagy a pszichiáter, merthogy sokan keverik a kettőt, pedig nagy különbség van köztük.

Mindkettő egyetemi diplomával rendelkezik, de a pszichiáter általános orvosként végez az orvosi egyetemen, a pszichológus pedig bölcsészként. A pszichiáter pszichés betegekkel foglalkozik, a hormonális és idegrendszeri működésre figyel, gyógyszert írhat fel a páciensek részére. Ezzel szemben a pszichológus mentálisan egészséges, csak éppen lelki krízisen áteső, vagy visszatérő problémákkal küzdő emberekkel foglalkozik. Ők általában nem adhatnak gyógyszert.

Persze bizonyos esetekben először nem egyértelmű, hogy az illetőnek milyen kezelésre is van szüksége, de a szakemberek ezt hamar átlátják.

Lelki problémák esetén tehát a pszichológus segíthet rajtunk, aki a viselkedés és a mentális folyamatok összefüggését tanulmányozza. Mélyre ás az érzelmekben, legfőképp a múltban. Mindig a „miért" kérdésre keresi a választ. Régi sérelmeket igyekszik feltárni, és segíteni ezek feldolgozásában, így az illető jelenbéli problémáit is orvosolni lehet. A pszichológus nem fogalmaz meg konkrét utasításokat, nem ad kész receptet a megoldásra, hanem kérdésekkel rávezet egy probléma felismerésére, majd a megszüntetésére. Ez egy hosszabb folyamat, sok türelmet igényel.

Manapság nagyon divatos szakma a coah, ám sokan komolytalannak gondolják, mivel egyetemi végzettség helyett egy rövidebb tanfolyam is elegendő ahhoz, hogy valaki megkapja a képesítést. Csakhogy a coach munkája eltér a pszichológusétól.

Az életvezetési tanácsadó a mélyebb problémák helyett inkább bizonyos élethelyzetekre koncentrál. Akkor érdemes hozzá fordulni, ha úgy érezzük, elakadtunk az életben, például szeretnénk karriert váltani, de nem tudjuk, milyen irányba érdemes továbblépni, kommunikációs problémáinkat akarjuk megoldani, segítségre van szükségünk konfliktuskezelésben vagy vezetői attitűdök elsajátításában. Az alapvető különbség a pszichológus és a coach között, hogy az utóbbi konkrét cselekvésre, változásra próbál rávezetni a jelenben, és nem az okok érdeklik a múltban. A jelenből indul ki, és a jövőt veszi figyelembe, a célokra összpontosít. A coach a „hogyan" kérdésre keresi a választ. Szintén kérdésekkel próbálja rávezetni páciensét a megoldásokra.

Ettől függetlenül egy coachnak észre kell vennie, ha az illetőnek inkább pszichológusra vagy akár pszichiáterre van szüksége. Tehát például gyász vagy trauma feldolgozása esetén nem egy életvezetési tréner a jó megoldás.

A kineziológia egy másféle terület, a távol keleti orvoslásra épülő alternatív készség-, képesség-, és személyiségfejlesztő módszer, mely alkalmazza a biomechanika, pszichológia, pedagógia vagy az idegtudomány eredményeit is. Alapja az izomtesztelés, mellyel a tudatalattiban lévő információkat hozza a felszínre, ugyanis az izmaink emlékeznek olyan dolgokra, melyekre mi nem, hiszen szoros kapcsolatban állnak az aggyal.

A kineziológia így beindítja az öngyógyító mechanizmust, szabad energiaáramlást biztosítva. Célja a múltbéli traumák feloldása, melyek olyan blokkokat hoztak létre, amik a jelenre is kihatnak, akár betegségek formájában is. Így olyan problémákat próbál orvosolni, mint például a hangulat- vagy evészavarok, pánikbetegség, alvászavarok, tanulási nehézségek, indulati problémák. De segíthet mindenféle lelki krízisben: önértékelési, párkapcsolati gondokban, munkahelyi szorongás feloldásában, traumák feldolgozásában.

A kezelést nem csak a rendelőben, de otthon is kell folytatni különböző gyakorlatokkal.